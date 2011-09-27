ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Monitor LCD

Producție oprită

Asistență

Monitor LCD

190V3SB5/00

Monitor LCD

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Software şi drivere

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 190V3LSB2
  • ZIP fişier, 8.2 kB
  • 27 September 2011

Drivere pentru Windows 7 - descărcare fişiere „readme” - English (US)

  • versiune: V1.0
  • PDF fişier, 17.8 kB
  • 8 January 2024

Manuale şi documentaţie

Pliant

  • PDF fişier, 462.7 kB
  • 29 March 2024

Manualul proprietarului

  • PDF fişier, 1.3 MB
  • 9 June 2023

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm