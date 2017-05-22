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  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină

Producție oprită

ColorVisionBec verde pentru faruri auto

12972CVPGS2

1
| (1) Recenzie
Restilizare cu lumină
ColorVision adaugă o tentă de culoare grupurilor optice ale vehiculului tău, în nuanţe de albastru, verde, galben sau violet. Aceste becuri colorate, inovatoare, pentru vehicule sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe drum, astfel încât îți poţi personaliza călătoria, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.
Vezi toate beneficiile

Adăugaţi o tentă de culoare

Restilizare cu lumină

  • Tip de lampă: H7

  • Pachet de: 2

  • 12 V, 55 W

O tehnologie unică de acoperire transformă lumina într-o tentă de culoare

O tehnologie unică de acoperire transformă lumina într-o tentă de culoare

Datorită unui strat special de acoperire de pe lămpi, Philips ColorVision adaugă o tentă de culoare care respectă reglementările europene. Astfel, vă puteţi personaliza maşina, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

22/05/2017

Polska

Polska

Nie tego się spodziewałam

Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

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