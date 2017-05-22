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Producție oprită
12972CVPGS2
Tip de lampă: H7
Pachet de: 2
12 V, 55 W
Datorită unui strat special de acoperire de pe lămpi, Philips ColorVision adaugă o tentă de culoare care respectă reglementările europene. Astfel, vă puteţi personaliza maşina, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.
Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.
1.0
din 5
1
Recenzie
janina14
22/05/2017
Polska
Nie tego się spodziewałam
Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa