Pompa de sân electrică simplă/dublă Philips Avent are o pernă adaptivă, moale. Există o singură mărime de pernă! Este proiectată pentru a se adapta la dimensiunea mamelonului tău, exact ca bebeluşul. Este fabricată din silicon flexibil şi se potriveşte cu până la 99,98 %* din mărimile de mamelon (până la 30 mm)*. Această pernă unică face pompa eficientă prin stimularea delicată a mamelonului pentru curgerea mai rapidă a laptelui.

