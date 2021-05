Cum se utilizează Philips Viva Airfryer XXL (afişaj analogic)

Urmează instrucţiunile sau urmăreşte videoclipul de mai jos pentru a afla cum să începi procesul de preparare cu Airfryer:



Începerea procesului de preparare:



Pentru a începe procesul de preparare, setează temperatura cu butonul de control al temperaturii (aflat în partea de sus a aparatului Airfryer), apoi roteşte în sens orar butonul cronometrului (aflat în partea din faţă).



Setarea unei durate de preparare de sub 10 minute:



Dacă ai nevoie de un timp de preparare mai mic de 10 minute, trebuie mai întâi să setezi cronometrul Philips Airfryer la mai mult de 10 minute (de ex., 15 minute) şi apoi să îl roteşti în sens antiorar la timpul de preparare dorit, de ex., 6 minute. În caz contrar, ceasul nu va fi activat corect şi procesul de preparare nu poate începe.





Oprirea procesului de preparare:



Dacă doreşti să opreşti procesul de preparare înainte ca timpul de preparare să se încheie, roteşte butonul cronometrului (aflat în partea din faţă a aparatului Airfryer) în sens antiorar la zero. Apoi, procesul de preparare se va opri.



De asemenea, poţi urmări aceşti paşi în videoclipul de mai jos: