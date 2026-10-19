Asistenţă Philips Cum ar trebui să configurez Philips PowerPro Aqua?

Îţi poţi configura Philips PowerPro Aqua urmând paşii de mai jos:

Scoate ştiftul filetat Introdu tubul în corpul principal Introdu la loc ştiftul cu filet (şi strânge-l utilizând o şurubelniţă sau o monedă) Introdu cablul de alimentare Conectează-l la priză Încarcă aspiratorul timp de 5 ore

Vizionează videoclipul de mai jos pentru a vedea cum se face acest lucru: