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Cum ar trebui să configurez Philips PowerPro Aqua?

Îţi poţi configura Philips PowerPro Aqua urmând paşii de mai jos:

  1. Scoate ştiftul filetat
  2. Introdu tubul în corpul principal
  3. Introdu la loc ştiftul cu filet (şi strânge-l utilizând o şurubelniţă sau o monedă)
  4. Introdu cablul de alimentare
  5. Conectează-l la priză
  6. Încarcă aspiratorul timp de 5 ore

Vizionează videoclipul de mai jos pentru a vedea cum se face acest lucru:

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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