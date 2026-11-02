Asistenţă Philips Cum pot depozita optim accesoriile Aqua ale aspiratorului umed Philips?

Fiecare aspirator umed Philips include un rezervor de apă şi lavete din microfibră. Pentru a depozita aceste accesorii în mod optim după fiecare utilizare, urmează paşii de mai jos (numerele paşilor corespund ilustraţiilor oferite).

Instrucţiuni de curăţare: Separă laveta de rezervorul de apă. Aceasta permite uscarea temeinică a lavetei. Goleşte complet rezervorul de apă. Adaugă apă proaspătă în rezervor. Închide bine capacul rezervorului. Scutură rezervorul pentru a îndepărta detergentul rămas. Goleşte din nou rezervorul de apă. După golire, ţine capacul rezervorului deschis pentru a permite evaporarea apei reziduale. Lasă laveta de curăţare să se usuce la aer şi depozitează rezervorul de apă cu capacul deschis. Atunci când laveta este complet uscată, depoziteaz-o împreună cu rezervorul de apă. Pentru a te asigura că laveta rămâne uscată în timpul depozitării, nu o ataşa la rezervor.