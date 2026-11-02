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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC8347/01, XC8349/01, XC8147/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum se înlocuiesc bateriile aspiratorului vertical Philips SpeedPro (Max)?
Cum pot depozita optim accesoriile Aqua ale aspiratorului umed Philips?
Când să curăţ/înlocuiesc laveta aspiratorului fără fir Philips
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Cât timp trebuie să încarc aspiratorul fără fir Philips?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum curăţ banda de umezire a aspiratorului umed Philips?
Cum curăţ rezervorul de apă al aspiratorului umed Philips