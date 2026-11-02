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Cum pot depozita optim accesoriile Aqua ale aspiratorului umed Philips?

Fiecare aspirator umed Philips include un rezervor de apă şi lavete din microfibră. Pentru a depozita aceste accesorii în mod optim după fiecare utilizare, urmează paşii de mai jos (numerele paşilor corespund ilustraţiilor oferite).

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC8347/01, XC8349/01, XC8147/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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