1) Deschide meniul, selectează MAINTENANCE SETTING (Setare de întreţinere) şi selectează DESCALING CYCLE (Ciclu de detartrare).

2) Pentru a confirma începerea ciclului de detartrare, apasă butonul OK.

3) Scoate rezervorul de apă. Toarnă toată sticla de soluţie de detartrare Saeco în rezervorul de apă.

4) Umple rezervorul de apă cu apă proaspătă de la robinet până la linia MAX. (Asigură-te că s-a ajuns la linia MAX; în caz contrar, va fi nevoie de clătire suplimentară.) Pune rezervorul de apă înapoi în aparat.

5) Apasă OK pentru confirmare.

6) Deschide uşiţa de service şi goleşte tava de scurgere şi sertarul pentru cafea măcinată. Aşază-le înapoi.

7) Apasă OK pentru confirmare.

8) Umple jumătate din carafă cu apă proaspătă şi introdu-o în aparat.

9) Aşază dozatorul carafei de lapte în poziţia de preparare. Apasă OK pentru a confirma.

10) Aşază un vas sub dozatorul carafei de lapte şi gura de scurgere. Apasă OK pentru a confirma.

11) Aparatul va începe să distribuie soluţia de detartrare la anumite intervale. Acest procedeu durează aproximativ 20 de minute.

12) Când este afişat mesajul „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Clăteşte rezervorul de apă şi umple-l cu apă proaspătă), amestecul de soluţie de detartrare şi apă a fost epuizat.

13) Clăteşte rezervorul de apă şi umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Apasă OK pentru a confirma.

14) Goleşte tava de scurgere internă şi aşază-o înapoi. Apasă OK pentru a confirma.

15) Goleşte carafa de lapte, umple din nou jumătate din carafă cu apă proaspătă şi introdu-o în aparat. 16) Aşază dozatorul carafei de lapte în poziţia de preparare. Apasă OK pentru a confirma.

16) Goleşte vasul şi pune-l la loc. Apasă OK pentru a confirma.

17) Aparatul începe ciclul de clătire.

18) Când cantitatea de apă necesară pentru ciclul de clătire a fost distribuită complet, aparatul este pregătit. Notă importantă: În cazul în care aparatul afişează a doua sau a treia oară mesajul „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Clăteşte rezervorul de apă şi umple-l cu apă proaspătă), nu ai umplut rezervorul de apă până la nivelul MAX. Umple din nou rezervorul de apă până la nivelul MAX şi efectuează un nou ciclu de clătire.

19) Goleşte tava de scurgere internă şi aşază-o înapoi.

20) Goleşte şi curăţă carafa de lapte.

21) După aceea, spală unitatea de preparare cu apă.

22) Aparatul este acum gata de utilizare.