Sub unitatea de preparare a espressorului Saeco există pudră de cafea

Cafeaua pudră poate ajunge sub sau în jurul unităţii de preparare dacă unitatea de preparare şi componentele sale nu sunt bine lubrifiate. Urmează paşii necesari pentru lubrifierea componentelor unităţii de preparare:

1. Deconectează aparatul şi aşteaptă până când s-a oprit complet şi nu mai emite niciun zgomot (aceasta durează aproximativ 15- 20 de secunde)

2. Scoate unitatea de preparare din aparat şi clăteşte-o sub apă proaspătă şi călduţă. Las-o să se usuce la aer

3. Aplică un strat subţire de lubrifiant pe pistonul unităţii de preparare

4. Aplică un strat subţire de lubrifiant în jurul axului situat în partea de jos a unităţii de preparare

5. Aplică un strat subţire de lubrifiant pe şinele de pe ambele părţi.

Reţine: Pentru a lubrifia unitatea de preparare, foloseşte lubrifiantul HD5061 de la Philips/Saeco.