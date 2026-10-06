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Sub unitatea de preparare a espressorului Saeco există pudră de cafea

Dacă găseşti pudră de cafea în interior sau sub unitatea de preparare a espressorului Saeco, consultă mai jos soluţiile sau urmăreşte videoclipul nostru cu instrucţiuni.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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