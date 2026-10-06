Nu pot introduce unitatea de preparare în espressorul Saeco

Înainte de a încerca să introduci unitatea de preparare, asigură-te că aceasta este setată în poziţie neutră.



Unitatea de preparare este în poziţia neutră când săgeata de pe cilindrul galben din partea laterală a unităţii de preparare este aliniată cu săgeata neagră şi cu simbolul „N”. Şi cârligul galben din partea laterală trebuie să fie în poziţie verticală (consultă imaginea pentru referinţă).



Pentru a fixa unitatea de preparare într-o poziţie neutră şi a o monta înapoi în aparat, urmează paşii de mai jos:



1. Lasă unitatea de preparare la exterior şi închide uşa de serviciu. Aşază toate celelalte piese înapoi în aparat (tava de scurgere, recipientul pentru cafea măcinată şi rezervorul de apă).

2. Apasă butonul de PORNIRE/OPRIRE pentru a opri aparatul. Aşteaptă până când maşina nu mai emite sunete (aceasta poate dura până la 15-20 de secunde).

3. Apasă butonul de PORNIRE/OPRIRE pentru a porni aparatul. Nu efectua nicio acţiune, precum deschiderea uşii de serviciu, scoaterea tăvii de scurgere sau a rezervorului de apă, înainte ca aparatul să fie gata de utilizare.

4. Fixează unitatea de preparare într-o poziţie neutră înainte de a o introduce. Pentru a seta unitatea de preparare în poziţia neutră, apasă mai întâi în jos mânerul până când intră în contact cu baza unităţii de preparare (consultă imaginea 1). Apoi verifică dacă cârligul galben se află în poziţia de înălţime maximă şi, dacă nu este, nu îl împinge în sus (consultă imaginea 2)

5. Deschide uşa de serviciu şi culisează unitatea de preparare înapoi în aparat, pe fantele de ghidare, până când se blochează în poziţie.

6. Închide uşa de serviciu şi opreşte şi porneşte aparatul.

Reţine: Instrucţiunile pot diferi în funcţie de modelul tău specific de espressor. Pentru instrucţiuni pas cu pas mai precise, consultă manualul de utilizare.