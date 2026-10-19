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Cafeaua de la espressorul Saeco este apoasă

Dacă espressorul Saeco prepară cafea apoasă, poate fi din mai multe motive. Consultaţi mai jos cauzele şi soluţiile posibile.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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