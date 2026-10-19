Cafeaua de la espressorul Saeco este apoasă

Dacă espressorul Saeco prepară cafea apoasă, poate fi din mai multe motive. Consultaţi mai jos cauzele şi soluţiile posibile.
Dacă acesta este pentru prima dată când utilizezi espressorul, este normal ca primele cafele preparate să fie apoase, deoarece sistemul încă se reglează. Încearcă să mai prepari câteva ceşti de cafea pentru a optimiza extragerea cafelei cu caracterul compact al cafelei măcinate.
Este important să clăteşti unitatea de preparare săptămânal deoarece un filtru murdar al unităţii de preparare poate cauza un debit de apă neadecvat şi afectează gustul cafelei.
Pentru a-l curăţa, urmează paşii de mai jos sau vizionează tutorialul nostru video: 1. Opreşte aparatul şi aşteaptă până când este complet oprit şi nu mai emite zgomote (aceasta durează aproximativ 15-20 de secunde) 2. Deschide uşa de serviciu şi scoate unitatea de preparare apăsând butonul „PUSH” înspre dreapta, menţinându-l şi trăgându-l spre tine 3. Clăteşte temeinic unitatea de preparare cu apă călduţă şi las-o să se usuce liber înainte de a o aşeza înapoi
Este posibil ca, atunci când s-a setat măcinarea la o granulaţie mai mică, râşniţa să fi fost răsturnată accidental, ceea ce a făcut ca cele două pietre de măcinare să se apropie prea mult una de cealaltă. Aceasta ar avea ca rezultat o măcinare foarte fină şi lipsa absorbţiei apei.
Pentru a rezolva această problemă, pur şi simplu setează din nou măcinarea la o granulaţie mai grosieră prin rotirea butonului din interiorul recipientului pentru boabe de cafea la un număr mai mare sau la o boabă de cafea mai mare.
Setarea aromei, volumul ceştii, setarea râşniţei sunt setări ale aparatului care pot influenţa concentraţia cafelei. Te sfătuim să experimentezi cu aceste setări.
Pentru a creşte concentraţia puteţi alege, de exemplu, setarea maximă a aromei, volumul mediu al ceştii şi râşniţa la o granulaţie mai fină.
Deschide capacul compartimentului pentru cafea premăcinată pentru a verifica dacă este colmatat cu cafea măcinată. În acest caz, poţi desfunda această zonă urmând paşii de mai jos: 1. Deconectează aparatul şi aşteaptă oprirea completă a acestuia 2. Scoate unitatea de preparare de pe aparat. 3. Deschide capacul compartimentului pentru cafea premăcinată şi introdu coada de lingură în el. 4. Deplasaţi coada de lingură în sus şi în jos până când cafeaua măcinată înfundată cade. Dacă nu rezolvaţi problema folosind aceste soluţii, contactaţi-ne pentru asistenţă suplimentară.
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