Cafeaua de la espressorul Saeco este apoasă

Este posibil ca, atunci când s-a setat măcinarea la o granulaţie mai mică, râşniţa să fi fost răsturnată accidental, ceea ce a făcut ca cele două pietre de măcinare să se apropie prea mult una de cealaltă. Aceasta ar avea ca rezultat o măcinare foarte fină şi lipsa absorbţiei apei.



Pentru a rezolva această problemă, pur şi simplu setează din nou măcinarea la o granulaţie mai grosieră prin rotirea butonului din interiorul recipientului pentru boabe de cafea la un număr mai mare sau la o boabă de cafea mai mare.

