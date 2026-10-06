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Espressorul Saeco afişează un cod de eroare

În cazul în care espressorul Saeco afişează o eroare, va apărea un afişaj roşu cu o pictogramă, alături un cod, cum ar fi 01, 03, 04, 05, 11, 14 sau 19. Mai jos vei găsi semnificaţiile codurilor de eroare şi modul de remediere a acestora.

Reţine că, în cazul în care espressorul afişează orice alte coduri de eroare care nu sunt menţionate mai sus, te sfătuim să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară, deoarece este posibil ca espressorul să necesite o intervenţie de service.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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