Espressorul Saeco afişează un cod de eroare

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În cazul în care espressorul Saeco afişează o eroare, va apărea un afişaj roşu cu o pictogramă, alături un cod, cum ar fi 01, 03, 04, 05, 11, 14 sau 19. Mai jos vei găsi semnificaţiile codurilor de eroare şi modul de remediere a acestora.
Reţine că, în cazul în care espressorul afişează orice alte coduri de eroare care nu sunt menţionate mai sus, te sfătuim să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară, deoarece este posibil ca espressorul să necesite o intervenţie de service.
Când apare codul E01, acesta indică faptul că râşniţa de cafea nu funcţionează corect din cauza unei pâlnii de cafea blocată de cafea măcinată.
Pentru a rezolva această problemă, deblochează pâlnia pentru cafea şi efectuează o curăţare suplimentară cu un aspirator. Urmează etapele de mai jos:
1. Opreşte aparatul şi aşteaptă până când este complet oprit şi nu mai emite zgomote (aceasta durează aproximativ 15-20 de secunde)
2. Scoate unitatea de preparare
3. Deschide capacul pâlniei pentru cafea premăcinată şi introdu coada de lingură în pâlnie. Dacă nu există pâlnie pentru cafea premăcinată, introdu coada lingurii în pâlnia de cafea, de jos în sus.
4. Mişcă coada de lingură în sus şi în jos până când cafeaua măcinată înfundată cade. Poate fi necesară o oarecare forţă.
5. Îndepărtează cu un aspirator toată cafeaua măcinată căzută
6. Curăţă pâlnia pentru cafea aspirând cafeaua măcinată din aceasta cu un aspirator.
7. Aşază înapoi unitatea de preparare, porneşte aparatul şi prepară un espresso.
8. După preparare, verifică dacă în pâlnie nu este cafea măcinată. În caz contrar, repetă procedura de deblocare.
Reţine că, pentru a preveni înfundarea pâlniei de cafea, nu trebuie să torni sau să verşi apă în recipientul pentru boabe de cafea. De asemenea, curăţă săptămânal pâlnia pentru cafea.
Atunci când apare codul E03, unitatea de preparare conţine prea multă murdărie şi nu poate funcţiona bine. Urmează instrucţiunile de mai jos pentru a clăti unitatea de preparare şi a rezolva problema.
1. Opreşte aparatul şi aşteapt până când este complet oprit şi nu mai emite zgomote (aceasta durează aproximativ 15-20 de secunde).
2. Deschide uşa de serviciu şi scoate unitatea de preparare apăsând butonul „PUSH” înspre dreapta, menţinându-l şi trăgându-l spre tine.
3. Clăteşte bine unitatea de preparare cu apă călduţă.
4. Lubrifiază unitatea de preparare.
5. Lasă unitatea de preparare să se usuce la aer, apoi repune-o în poziţie.
Când apare codul E04, unitatea de preparare nu este montată sau nu este amplasată corect.
Pentru a remedia problema, deschide uşa de serviciu a aparatului şi împinge unitatea de preparare la poziţie. Atunci când aceasta este în poziţie, vei auzi un clic.
Pentru a elibera aerul din cafetiera Saeco, urmeazî paşii de mai jos:
1. Opreşte aparatul
2. Goleşte rezervorul de apă şi scoate filtrul AquaClean sau orice alt filtru de apă
3. Umple rezervorul de apă şi repune-l în poziţie
4. PORNEŞTE aparatul. Când aparatul este încălzit, selectează apa fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte
Dacă foloseşti un filtru de apă AquaClean, urmează aceşti paşi suplimentari pentru a te asigura că filtrul este pregătit şi corect instalat pentru utilizare:
1. Scutură filtrul de apă AquaClean timp de 5 secunde
2. Introdu filtrul în poziţie răsturnată într-un vas/bol cu apă şi menţine poziţia până când nu mai ies bule de aer
3. Reintrodu filtrul în rezervorul de apă şi umple rezervorul cu apă
4. Reporneşte aparatul, opreşte-l şi reporneşte-l iar
5. Selectează apă fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte
Apariţia codului 14 indică faptul că espressorul s-a supraîncălzit. Pentru a rezolva problema, opreşte aparatul şi lasă-l timp de 30 de minute, până când se răceşte.
Atunci când apar codurile 11 sau 19, lasă aparatul o perioadă de timp pentru a se regla de la transport/temperatura din exterior la temperatura camerei. Acest lucru se poate întâmpla mai des în timpul iernii, în special când este rece şi temperaturile exterioare sunt în jur de zero grade.
Pentru a remedia problema, opreşte aparatul timp de 30 de minute şi reporneşte-l.
O altă cauză posibilă pentru această eroare este ataşarea incorectă a ştecherului. Verifică cu atenţie dacă ştecherul din spatele aparatului este bine fixat: Împinge până când ştecherul este complet aşezat şi asigură-te că ştecherul este introdus corect în priza de alimentare.
În cazul în care espressorul indică alte coduri de eroare decât cele indicate mai sus sau dacă aceste soluţii nu rezolvă problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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