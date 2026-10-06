Espressorul Saeco afişează un cod de eroare

Când apare codul E01, acesta indică faptul că râşniţa de cafea nu funcţionează corect din cauza unei pâlnii de cafea blocată de cafea măcinată.



Pentru a rezolva această problemă, deblochează pâlnia pentru cafea şi efectuează o curăţare suplimentară cu un aspirator. Urmează etapele de mai jos:

1. Opreşte aparatul şi aşteaptă până când este complet oprit şi nu mai emite zgomote (aceasta durează aproximativ 15-20 de secunde)

2. Scoate unitatea de preparare

3. Deschide capacul pâlniei pentru cafea premăcinată şi introdu coada de lingură în pâlnie. Dacă nu există pâlnie pentru cafea premăcinată, introdu coada lingurii în pâlnia de cafea, de jos în sus.

4. Mişcă coada de lingură în sus şi în jos până când cafeaua măcinată înfundată cade. Poate fi necesară o oarecare forţă.

5. Îndepărtează cu un aspirator toată cafeaua măcinată căzută

6. Curăţă pâlnia pentru cafea aspirând cafeaua măcinată din aceasta cu un aspirator.

7. Aşază înapoi unitatea de preparare, porneşte aparatul şi prepară un espresso.

8. După preparare, verifică dacă în pâlnie nu este cafea măcinată. În caz contrar, repetă procedura de deblocare.

Reţine că, pentru a preveni înfundarea pâlniei de cafea, nu trebuie să torni sau să verşi apă în recipientul pentru boabe de cafea. De asemenea, curăţă săptămânal pâlnia pentru cafea.

