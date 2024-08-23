Asistenţă Philips Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab

Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv înlocuit. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.



Dacă periuţa de dinţi vibrează mai slab decât de obicei, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.



Îţi recomandăm să urmezi paşii din ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas.

1. Încarcă bateria complet. O periuţă de dinţi care nu are o baterie complet încărcată poate să necesite un nivel mai ridicat de încărcare pentru a vibra la intensitatea sa iniţială. Îţi recomandăm să o încarci peste noapte timp de cel puţin 24 de ore.



Fiecare model de periuţă de dinţi Sonicare are un încărcător diferit, care nu este compatibil cu alte modele Sonicare. Îţi recomandăm să încarci periuţa de dinţi folosind încărcătorul original inclus cu aceasta. 2. Dezactivează EasyStart. Unele periuţe de dinţi au funcţia EasyStart activată implicit. Când această funcţie este activată, periuţa de dinţi îşi creşte treptat nivelul de vibraţii după fiecare periaj dentar. Creşterea vibraţiilor va avea loc la primele paisprezece periaje. Dacă doreşti ca periuţa de dinţi să vibreze normal, îţi recomandăm să dezactivezi funcţia EasyStart. 3. Înlocuieşte capul de periere. Ar putea însemna, de asemenea, că s-a uzat capul de periere. Recomandăm înlocuirea capului de periere la fiecare trei luni. Poţi achiziţiona un cap de periere nou în magazinul nostru online.



Dacă ai înlocuit recent capul de periere, treci la pasul următor. 4. Schimbă modul de periere Modul selectat influenţează nivelul vibraţiilor pe periuţa de dinţi. Unele moduri de periere sunt mai puţin puternice, de exemplu, TongueCare şi Sensitive. Îţi recomandăm să creşti vibraţiile prin schimbarea modului de periere. Opreşte periuţa de dinţi şi apasă butonul de mod/intensitate pentru a alege modul preferat. 5. Schimbă setarea de intensitate. Unele modele de periuţe de dinţi dispun de o setare de intensitate. Consultă manualul de utilizare pentru a vedea dacă periuţa de dinţi dispune de setarea de intensitate. Setarea de intensitate selectată poate afecta nivelul de vibraţii al periuţei de dinţi. Poţi alege între diferite niveluri de intensitate. Periuţa de dinţi va selecta automat nivelul de intensitate în funcţie de capul de periere pe care îl ataşezi.



În timpul periajului, poţi schimba intensitatea apăsând butonul de mod/intensitate. Reglarea intensităţii nu este posibilă atunci când mânerul este oprit. Mai ai probleme cu periuţa de dinţi? Dacă niciunul dintre aceste sfaturi nu ajută, periuţa de dinţi poate fi deteriorată intern. Îţi recomandăm să soliciţi o reparaţie sau o înlocuire a periuţei de dinţi.