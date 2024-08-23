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Periuţa de dinţi Sonicare face un zgomot puternic

Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută,contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv înlocuit. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani. 
Dacă periuţa de dinţi face un zgomot puternic, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.

Îţi recomandăm să urmezi paşii din ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas. Alternativ, poţi viziona videoclipul de mai jos pentru a rezolva problema.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX6600/42 , HX6500/23 , HX6600/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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