Asistenţă Philips Periuţa de dinţi Sonicare face un zgomot puternic

Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv înlocuit. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.

Dacă periuţa de dinţi face un zgomot puternic, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.



Îţi recomandăm să urmezi paşii din ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas. Alternativ, poţi viziona videoclipul de mai jos pentru a rezolva problema.

1. Familiarizarea cu o periuţă de dinţi electrică. Periuţele de dinţi Sonicare folosesc vibraţii puternice pentru a-ţi curăţa dinţii. Sunetul produs este mai puternic decât cel al unei periuţe de dinţi manuale. Dacă aceasta este prima ta periuţă de dinţi electrică, poate dura un timp să te obişnuieşti cu periajul.



2. Ataşează un cap de periere pe periuţa de dinţi. Dacă porneşti periuţa de dinţi fără un cap de periere, aceasta va face mai mult zgomot. Asigură-te întotdeauna că foloseşti periuţa de dinţi cu un cap de periere ataşat.



3. Aşază corect capul de periere. Dacă periuţa de dinţi face un zgomot anormal de puternic, motivul poate fi capul de periere slăbit. Asigură-te de fixarea corespunzătoare a capului de periere pe mâner, fără a fi slăbit. Un spaţiu mic va rămâne între mâner şi capul de periere, acesta fiind necesar pentru vibraţii.

4. Înlocuieşte capul de periere. Ar putea însemna, de asemenea, că s-a uzat capul de periere. Recomandăm înlocuirea capului de periere la fiecare trei luni. Poţi achiziţiona un cap de periere nou din magazinul nostru online. 5. Identifică de unde provine zgomotul. Încearcă următorii paşi:

Pasul 1: Scoate capul de periere de pe mâner.

Pasul 2: Porneşte periuţa de dinţi.



Periuţa de dinţi face în continuare un zgomot puternic sau anormal? Da: periuţa de dinţi este defectă. Îţi recomandăm să soliciţi o reparaţie sau înlocuire online.

Nu: dacă zgomotul se opreşte, capul de periere este defect sau uzat. Trebuie să înlocuieşti capul de periere cu unul nou. Mai ai probleme cu periuţa de dinţi? Dacă niciunul dintre aceste sfaturi nu ajută, periuţa de dinţi poate fi deteriorată intern. Îţi recomandăm să soliciţi o reparaţie sau o înlocuire a periuţei de dinţi.