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Nu pot regla setarea de măcinare a espressorului Philips

Urmează paşii şi vizionează videoclipul de mai jos pentru a regla setarea de măcinare pe espressorul Philips.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: EP1221/20, EP2339/40, EP3323/40. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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