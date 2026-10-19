Nu pot regla setarea de măcinare a espressorului Philips

Setările de măcinare pot fi reglate numai în timpul măcinării boabelor de cafea. Foloseşte butonul de reglare a măcinării din interiorul recipientului pentru boabe. În funcţie de aparat, este posibil să ai nevoie de cheia de reglare (coada lingurii pentru cafea premăcinată).

Pune o ceaşcă sub gura de scurgere a cafelei. Prepară o cafea neagră. Atunci când râşniţa începe să macine, pentru aparatele la care este necesar un instrument, aşază cheia de reglare a râşniţei pe buton (vezi imaginea 1), apoi apasă butonul şi roteşte-l la stânga sau la dreapta. Pentru aparatele la care nu este necesar niciun instrument, poţi să apeşi în jos butonul manual şi să roteşti în stânga sau dreapta (consultă imaginea 2). Roteşte maxim o treaptă spre stânga sau spre dreapta pentru a regla setarea. Aparatul va avea fie numere, fie puncte pentru a indica setarea de măcinare. Un punct mai mic = o dimensiune mai mică a particulelor. Un număr mai mic = o dimensiune mai mică a particulelor. Prepară 2-3 cafele pentru a vedea diferenţa. Sistemul intern trebuie să facă ajustările adecvate pentru timpul de funcţionare a râşniţei pentru a asigura că este măcinată cantitatea de cafea corectă pentru un espresso optim.