Placa de îndreptat părul Philips nu îmi face părul drept
Dacă nu eşti mulţumită de rezultatele oferite de placa de îndreptat părul Philips, te rugăm să urmezi sfaturile noastre de depanare de mai jos pentru a rezolva această problemă fără ajutor.
Poate încerci să îndrepţi o şuviţă prea groasă de păr. Aceasta va afecta calitatea îndreptării părului şi este posibil să fie nevoie să repeţi procesul de câteva ori. Încearcă să iei o şuviţă mică de păr, de cel mult 5-6 cm lăţime, pentru a-ţi îndrepta părul dintr-o singură încercare. Pentru placa de îndreptat părul Philips SenseIQ, poţi încerca şi modul „rapid” sau poţi alege o setare manuală diferită pentru a obţine rezultate mai rapide de îndreptare a părului.
Usucă-ţi întotdeauna părul înainte de a-l îndrepta. Îndreptarea părului ud sau umed nu numai că îţi poate deteriora părul, dar nici nu va oferi cele mai bune rezultate.
Alt sfat pentru a obţine cele mai bune rezultate de la placa de îndreptat părul este aplicarea unei presiuni suficiente. Asigură-te că părul este presat bine între plăcile aparatului de îndreptat părul.
Îndreptarea părului necesită puţină răbdare. Când glisezi în jos placa de îndreptat părul, deplaseaz-o uşor şi lent. Dacă tot nu eşti mulţumită de rezultatele obţinute cu placa de îndreptat părul Philips, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:BHS732/00 , BHS752/00 , BHS520/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›