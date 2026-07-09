Placa de îndreptat părul Philips nu îmi face părul drept

Poate încerci să îndrepţi o şuviţă prea groasă de păr. Aceasta va afecta calitatea îndreptării părului şi este posibil să fie nevoie să repeţi procesul de câteva ori.

Încearcă să iei o şuviţă mică de păr, de cel mult 5-6 cm lăţime, pentru a-ţi îndrepta părul dintr-o singură încercare.

Pentru placa de îndreptat părul Philips SenseIQ, poţi încerca şi modul „rapid” sau poţi alege o setare manuală diferită pentru a obţine rezultate mai rapide de îndreptare a părului.