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Placa de îndreptat părul Philips nu îmi face părul drept

Dacă nu eşti mulţumită de rezultatele oferite de placa de îndreptat părul Philips, te rugăm să urmezi sfaturile noastre de depanare de mai jos pentru a rezolva această problemă fără ajutor.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BHS732/00 , BHS752/00 , BHS520/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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