Aparatul de coafat Philips emană un miros ciudat

Aparatul de coafat poate produce un miros de ars şi pentru că este murdar. Dacă pe placa de îndreptat părul sau uscătorul de păr s-au acumulat particule de praf sau reziduuri, acestea pot să ardă din cauza temperaturii ridicate a aparatului şi pot începe să miroasă.

Pentru a rezolva această problemă, curăţă corespunzător aparatul de coafat înainte de fiecare utilizare. Pentru instrucţiuni specifice despre modul de curăţare a aparatului de coafat Philips, consultă manualul de utilizare.

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