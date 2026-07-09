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Aparatul de coafat Philips emană un miros ciudat

Dacă simţi un miros de ars sau chimic în timp ce foloseşti uscătorul de păr sau placa de îndreptat părul Philips, consultă sfaturile noastre de depanare pentru a rezolva această problemă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BHS752/00 , BHS520/00 , BHS732/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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