Aparatul de coafat Philips emană un miros ciudat

Dacă simţi un miros de ars sau chimic în timp ce foloseşti uscătorul de păr sau placa de îndreptat părul Philips, consultă sfaturile noastre de depanare pentru a rezolva această problemă.
Unele aparate de coafat, precum uscătoarele de păr şi plăcile de îndreptat părul, produc un miros ciudat atunci când sunt folosite prima dată. Acest lucru nu trebuie să te îngrijoreze, iar mirosul dispare de obicei după câteva utilizări. Pentru a reduce la minimum acest miros, încearcă să îţi aranjezi părul într-o cameră bine ventilată sau ţine o fereastră din apropiere deschisă.
Aparatul de coafat poate produce un miros de ars şi pentru că este murdar. Dacă pe placa de îndreptat părul sau uscătorul de păr s-au acumulat particule de praf sau reziduuri, acestea pot să ardă din cauza temperaturii ridicate a aparatului şi pot începe să miroasă. Pentru a rezolva această problemă, curăţă corespunzător aparatul de coafat înainte de fiecare utilizare. Pentru instrucţiuni specifice despre modul de curăţare a aparatului de coafat Philips, consultă manualul de utilizare. Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
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