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Acces facil la toate CD-urile, din orice cameră
Păstraţi-vă întreaga colecţie de CD-uri pe un hard-disk de 40 GB şi ascultaţi melodia preferată în orice cameră. Puteţi asculta altă melodie în fiecare cameră, iar piesa preferată vă poate urma peste tot în casă. Telecomanda dispune de un ecran LCD integrat.
Cu posibilitatea de streaming wireless, nu mai este nevoie să descărcaţi şi să stocaţi fişiere muzicale mari pe dispozitivul audio. În locul acestora, puteţi asculta melodiile preferate, transmise continuu către staţiile muzicale. Melodiile preferate vă pot urma dintr-o cameră în alta, cu ajutorul funcţionalităţii Music Follows Me. Nu mai este necesar să reluaţi navigarea şi redarea. Melodiile preferate sunt transmise direct de la centru către staţii. Cu funcţiile My Room şi My Music, orice membru al familiei se poate bucura de muzica preferată, în orice cameră în care există un centru sau o staţie muzicală wireless.
Hard disk-ul de 40 GB oferă un spaţiu de stocare mare, necesar păstrării fişierelor digitale de muzică. Poate stoca până la 750 de CD-uri cu muzică, iar viteza de înregistrare este atât de mare încât puteţi asculta şi copia o melodie aproape în acelaşi timp.
Universal Plug & Play este o tehnologie devenită standard în industrie, care vă permite să vă conectaţi la orice echipament compatibil Universal Plug & Play pentru a recepţiona sau transmite muzică. Centrul dvs. muzical wireless utilizează Universal Plug & Play pentru a asigura o modalitate uşoară şi standardizată de conectare la alte echipamente compatibile Universal Plug & Play. Puteţi conecta cu uşurinţă centrul dumneavoastră muzical wireless la alte echipamente media pentru a recepţiona şi transfera conţinut.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
stach2005
03/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
godny polecenia super sprzęt
Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
BuAlex
26/02/2019
Україна
Качественный звук, надежность
Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.
Acest review a fost făcut pentru Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
Acest review a fost făcut pentru Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
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