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Producție oprită

StreamiumWireless Music Center

WAC3500D/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Transmiteţi, andocaţi şi redaţi toată muzica pe un singur sistem

Pentru un confort optim, centrul muzical wireless all-in-one WAC3500D cu hard disk de 80 GB vă permite să redaţi muzică de pe PC, staţie de andocare sau iPod, să conectaţi şi să redaţi de pe dispozitive USB şi de pe dispozitive cu hard disc - toate acestea cu un sunet superb.

Vezi toate beneficiile

Transmiteţi, andocaţi şi redaţi toată muzica pe un singur sistem

Difuzaţi şi copiaţi muzică de pe PC prin tragere şi plasare

Hard disk de 80 GB care permite stocarea şi redarea a 1500 de CD-uri

Hard disk de 80 GB care permite stocarea şi redarea a 1500 de CD-uri

Hard disk-ul de 80 GB oferă un spaţiu de stocare mare, necesar păstrării fişierelor audio digitale, putând stoca cu uşurinţă până la 1500 de CD-uri. Economie de spaţiu, gestionare colecţie audio inteligentă, acces facil, toate într-un singur loc.

Andocaţi şi încărcaţi iPod şi savuraţi muzica la calitate ridicată

Staţia de andocare iPod vă permite să conectaţi dispozitivul iPod direct la centrul muzical Streamium Wireless pentru a vă bucura de un sunet de excelent. Comutaţi Streamium în modul 'Portabil' şi apoi conectaţi dispozitivul iPod. Utilizaţi telecomanda Streamium pentru a naviga, a selecta şi a reda muzica stocată pe iPod. Streamium vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp ce este andocat.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

13/08/2014

Polska

Polska

Bardzo funkcjonalny

Sprzęt posiadam ponad 5 lat i po niedawnej standardowej wymianie kondensatorów w zasilaczu urządzenie działa nadal bez zarzutu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Streamium WAC3500D Bezprzewodowe centrum muzyczne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Streamium WAC3500D Bezprzewodowe centrum muzyczne

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