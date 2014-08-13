Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Transmiteţi, andocaţi şi redaţi toată muzica pe un singur sistem
Pentru un confort optim, centrul muzical wireless all-in-one WAC3500D cu hard disk de 80 GB vă permite să redaţi muzică de pe PC, staţie de andocare sau iPod, să conectaţi şi să redaţi de pe dispozitive USB şi de pe dispozitive cu hard disc - toate acestea cu un sunet superb.
Hard disk-ul de 80 GB oferă un spaţiu de stocare mare, necesar păstrării fişierelor audio digitale, putând stoca cu uşurinţă până la 1500 de CD-uri. Economie de spaţiu, gestionare colecţie audio inteligentă, acces facil, toate într-un singur loc.
Staţia de andocare iPod vă permite să conectaţi dispozitivul iPod direct la centrul muzical Streamium Wireless pentru a vă bucura de un sunet de excelent. Comutaţi Streamium în modul 'Portabil' şi apoi conectaţi dispozitivul iPod. Utilizaţi telecomanda Streamium pentru a naviga, a selecta şi a reda muzica stocată pe iPod. Streamium vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp ce este andocat.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
pawcio78
13/08/2014
Polska
Bardzo funkcjonalny
Sprzęt posiadam ponad 5 lat i po niedawnej standardowej wymianie kondensatorów w zasilaczu urządzenie działa nadal bez zarzutu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium WAC3500D Bezprzewodowe centrum muzyczne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium WAC3500D Bezprzewodowe centrum muzyczne