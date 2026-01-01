imagen Pro pentru culori clare, vibrante şi naturale ale pielii

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea şi a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conţine cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru obţinerea unui nivel sporit de acurateţe şi profunzime a culorii şi un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, imagini mai clare şi vizualizarea fotografiilor fără pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.