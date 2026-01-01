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Producție oprită
SPF1017/00
"...nu mă puteam opri din râs în acea zi!"
Păstraţi vii momentele memorabile de pe tot parcursul anului cu Philips Photoframe. Această ramă compactă este uşor de utilizat, are o capacitate mare de stocare şi arată bine în orice locuinţă.
17,8 cm (7")
Raport de afişare 16:10
Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea şi a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conţine cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru obţinerea unui nivel sporit de acurateţe şi profunzime a culorii şi un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, imagini mai clare şi vizualizarea fotografiilor fără pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.
Recunoaşterea automată a modului peisaj sau portret implică existenţa unui senzor care recunoaşte orientarea PhotoFrame şi afişează fiecare fotografie în poziţia corectă.
Este un efect de diaporamă pentru afişarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat şi aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.
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