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Producție oprită

Ramă digitală PhotoFrame

SPF1017/00

"...nu mă puteam opri din râs în acea zi!"

Păstraţi vii momentele memorabile de pe tot parcursul anului cu Philips Photoframe. Această ramă compactă este uşor de utilizat, are o capacitate mare de stocare şi arată bine în orice locuinţă.

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"...nu mă puteam opri din râs în acea zi!"

  • 17,8 cm (7")

  • Raport de afişare 16:10

imagen Pro pentru culori clare, vibrante şi naturale ale pielii

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea şi a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conţine cele 3 elemente esenţiale de la imagen pentru obţinerea unui nivel sporit de acurateţe şi profunzime a culorii şi un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătăţită, imagini mai clare şi vizualizarea fotografiilor fără pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.

Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret şi peisaj

Recunoaşterea automată a modului peisaj sau portret implică existenţa unui senzor care recunoaşte orientarea PhotoFrame şi afişează fiecare fotografie în poziţia corectă.

Distraţi-vă cu colegii: afişaţi mai multe fotografii într-o vizualizare

Este un efect de diaporamă pentru afişarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat şi aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.

Specificaţii tehnice

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