Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHE4305WT/00
Difuzoare de 12,2 mm/closed-back
Intraauriculare
Este un bas puternic şi impresionant care îţi permite să simţi cu adevărat fiecare ritm. Difuzoarele puternice, de 12,2 mm, oferă un bas antrenant într-un pachet compact şi elegant.
Proiectate ergonomic cu tuburi ovale şi înclinate pentru potrivire confortabilă, naturală. Poţi astfel să asculţi ore la rând, beneficiind de confort deplin.
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să preiei apeluri printr-o simplă apăsare de buton.
4.8
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4305WT Навушники з мікрофоном