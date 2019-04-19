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  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+

Producție oprită

Căşti cu microfon

SHE4305WT/00

4.8
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Simte-l. BASS+
Savurează un sunet surprinzător de puternic într-un model compact şi robust. Cu difuzoare adaptate special pentru bas puternic, căştile Philips BASS+ asigură o izolare excelentă a sunetului şi stabilitate la purtare, pentru a savura la maximum ritmurile preferate.
Vezi toate beneficiile

Simte-l. BASS+

  • Difuzoare de 12,2 mm/closed-back

  • Intraauriculare

Difuzoare puternice de 12,2 mm

Difuzoare puternice de 12,2 mm

Este un bas puternic şi impresionant care îţi permite să simţi cu adevărat fiecare ritm. Difuzoarele puternice, de 12,2 mm, oferă un bas antrenant într-un pachet compact şi elegant.

Design ergonomic pentru confort maxim

Design ergonomic pentru confort maxim

Proiectate ergonomic cu tuburi ovale şi înclinate pentru potrivire confortabilă, naturală. Poţi astfel să asculţi ore la rând, beneficiind de confort deplin.

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să preiei apeluri printr-o simplă apăsare de buton.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips