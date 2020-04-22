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  • Melodii puternice. Apeluri clare.
  • Melodii puternice. Apeluri clare.
  • Melodii puternice. Apeluri clare.
  • Melodii puternice. Apeluri clare.

Producție oprită

Căşti intraauriculare cu microfon

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Recenzii
Melodii puternice. Apeluri clare.
Comută într-o clipă de la lista de melodii la un podcast sau la un apel. Difuzoarele acustice din neodim perfect reglate şi anularea pasivă a zgomotului oferă sunet clar. Găseşte potrivirea perfectă cu capacele interschimbabile pentru elementele auriculare, disponibile în trei dimensiuni.
Vezi toate beneficiile

Redă muzică şi vorbeşte

Melodii puternice. Apeluri clare.

Sunet clar

Lasă-te captivat de un podcast. Simte emoţia muzicii. Un tub acustic oval şi trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Ascultă confortabil şi beneficiază de o izolare pasivă bună a zgomotului.

Telecomandă pe fir. Comută cu uşurinţă de la lista de melodii la un apel

Efectuează un apel, întrerupe lista de melodii. Toate acestea fără a-ţi atinge smartphone-ul, datorită telecomenzii pe fir.

Lungime a cablului de 1,2 m

Aceste căşti intraauriculare au un cablu de 1,2 m. O ancoră din cauciuc moale între căşti şi cabluri îţi protejează conexiunea prin cablu şi menţine redarea.

Specificaţii tehnice

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3.5

din 5

4

Recenzii

4
2

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Avantaje

jakość, cena

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Avantaje

Цена. качество звука.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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