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Producție oprită
SHE1405BK/10
Lasă-te captivat de un podcast. Simte emoţia muzicii. Un tub acustic oval şi trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Ascultă confortabil şi beneficiază de o izolare pasivă bună a zgomotului.
Efectuează un apel, întrerupe lista de melodii. Toate acestea fără a-ţi atinge smartphone-ul, datorită telecomenzii pe fir.
Aceste căşti intraauriculare au un cablu de 1,2 m. O ancoră din cauciuc moale între căşti şi cabluri îţi protejează conexiunea prin cablu şi menţine redarea.
3.5
din 5
4
Recenzii
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Avantaje
jakość, cena
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Avantaje
Цена. качество звука.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Acest review a fost făcut pentru SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem