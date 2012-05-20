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Informații de legalitate

  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă

Producție oprită

Philips Avent AirflexBiberon

SCF640/17

4.6
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Pentru hrănire activă sănătoasă
Biberonul Philips AVENT Airflex foloseşte tetina unică AVENT Airflex, care susţine hrănirea activă sănătoasă şi lucrează în ritmul natural al bebeluşului. Tetina Airflex uşurează trecerea bebeluşului de la sân la biberon.
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Dovedit clinic că reduce colicile

Pentru hrănire activă sănătoasă

  • 125 ml

  • Tetină cu debit pentru nou-născut

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Supapă integrată Airflex

Supapă integrată Airflex

Biberonul AVENT Airflex foloseşte o supapă Airflex care lucrează odată cu acţiunea de hrănire naturală a bebeluşului.

Dovedit clinic că reduce colicile

Dovedit clinic că reduce colicile

Un test clinic a demonstrat că, la vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Avent au mai puţine colici decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon obişnuit. (www.philips.com/Avent).

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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