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Producție oprită
125 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Biberonul AVENT Airflex foloseşte o supapă Airflex care lucrează odată cu acţiunea de hrănire naturală a bebeluşului.
Un test clinic a demonstrat că, la vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Avent au mai puţine colici decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon obişnuit. (www.philips.com/Avent).
4.6
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +