Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Lasă pielea copilului să respire
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
0-6 luni
Orificiile de aerisire foarte mari ventilează delicat pielea bebeluşului pentru a o menţine fină şi uscată.
Colecţia ultra air este întotdeauna în tendinţe. Cu modelele sale vesele şi colorate, bebeluşul se va distra încercând cele mai recente stiluri.
Tot ce ţine de suzeta ultra air este conceput pentru a se simţi uşor şi confortabil, inclusiv tetina catifelată.
4.9
din 5
651
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Geoboto
01/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand!
Sunt foarte multumita de suzetele celor de la Philips Avent, bebe le adora. Le am folosit din prima zi de viață. Sunt moi si delicate cu pielea din jurul guritei bebelușului. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air
Alina2601
12/04/2022
România
Extraordinare
Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.
Avantaje
Perfecte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air
Deeasy
28/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Suzetam multumiti
Bebelusul meu a acceptat aceste suzete. Au o textura moale.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosite în suzetele noastre ultra air şi ultra soft pentru 0-6 luni şi 6-18 luni.
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Marca nr. 1 de suzete in lume