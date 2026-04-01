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  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
  • O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire

Producție oprită

Philips Avent Suzetă Ultra Airsuzetă ultra air

SCF080

4.9
| (651) Recenzii | 99% recomandă acest produs
O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire
Linişteşte-ţi bebeluşul cu o suzetă care lasă pielea să respire. Colecţia Philips Avent ultra air are orificii foarte mari pentru a menţine pielea uscată. Discul său de protecţie uşor este conceput pentru un debit maxim de aer. Suzeta este disponibilă în diferite culori şi modele.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Orificiile de aerisire foarte mari lasă pielea bebeluşului să respire

O suzetă uşoară, care lasă pielea să respire

  • Lasă pielea copilului să respire

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

  • 0-6 luni

Lasă pielea să respire

Lasă pielea să respire

Orificiile de aerisire foarte mari ventilează delicat pielea bebeluşului pentru a o menţine fină şi uscată.

Culori şi modele moderne

Culori şi modele moderne

Colecţia ultra air este întotdeauna în tendinţe. Cu modelele sale vesele şi colorate, bebeluşul se va distra încercând cele mai recente stiluri.

Textura ideală pentru o senzaţie de confort

Textura ideală pentru o senzaţie de confort

Tot ce ţine de suzeta ultra air este conceput pentru a se simţi uşor şi confortabil, inclusiv tetina catifelată.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

651

Recenzii

99%

recomandă acest produs

01/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand!

Sunt foarte multumita de suzetele celor de la Philips Avent, bebe le adora. Le am folosit din prima zi de viață. Sunt moi si delicate cu pielea din jurul guritei bebelușului. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air

12/04/2022

România

România

Extraordinare

Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.

Avantaje

Perfecte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air

28/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Suzetam multumiti

Bebelusul meu a acceptat aceste suzete. Au o textura moale.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosite în suzetele noastre ultra air şi ultra soft pentru 0-6 luni şi 6-18 luni.

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Marca nr. 1 de suzete in lume