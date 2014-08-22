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Producție oprită

Philips AventSistem DECT de monitorizare copii

SCD520/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Temperatură corectă, confort complet
Bucură-te de linişte sufletească absolută cu noua gamă Philips Avent de sisteme DECT de monitorizare a bebeluşilor. Poţi fi relaxat ştiind că bebeluşul este fericit, chiar şi când nu eşti în cameră.
Vezi toate beneficiile

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

Temperatură corectă, confort complet

  • Alertă de temperatură

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.

Liniştire cu un sunet perfect clar

Liniştire cu un sunet perfect clar

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT asigură calitate ridicată, sunet clar, astfel încât să îți poți auzi copilul în orice moment

Rază de acoperire foarte mare pentru mobilitate totală

Rază de acoperire foarte mare pentru mobilitate totală

Cu o rază de acoperire de 330 m, clemă pentru curea şi şnur pentru gât, astfel încât să puteţi fi în totalitate mobil în casă şi în jurul acesteia

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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Referințe

  1. Acest produs este valabil în S.U.A. şi Canada numai cu setări Fahrenheit.