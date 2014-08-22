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Producție oprită
Alertă de temperatură
Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.
Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT asigură calitate ridicată, sunet clar, astfel încât să îți poți auzi copilul în orice moment
Cu o rază de acoperire de 330 m, clemă pentru curea şi şnur pentru gât, astfel încât să puteţi fi în totalitate mobil în casă şi în jurul acesteia
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Acest produs este valabil în S.U.A. şi Canada numai cu setări Fahrenheit.