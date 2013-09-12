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  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar
  • Liniştire cu un sunet perfect clar

Producție oprită

Philips AventSistem DECT de monitorizare copii

SCD510/00

4.4
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Liniştire cu un sunet perfect clar
Bucură-te de confort absolut cu noul sistem de monitorizare a bebeluşilor Philips Avent SCD510/00 DECT. Poţi fi relaxat, ştiind că bebeluşul tău este fericit, chiar şi când nu eşti în cameră.
Vezi toate beneficiile

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

Liniştire cu un sunet perfect clar

  • Claritate excepţională

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.

Liniştire cu un sunet perfect clar

Liniştire cu un sunet perfect clar

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment

Timp de funcţionare de până la 24 de ore înainte de reîncărcare

Timp de funcţionare de până la 24 de ore înainte de reîncărcare

Mica unitate pentru părinte reîncărcabilă îţi oferă libertate de mişcare fără fir timp de până la 24 de ore înainte de a fi necesară reîncărcarea

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

12/09/2013

Česká republika

Česká republika

chůvička

chůvička má skvělý dosah, baterka vydrží i několik dní po téměř dvou letzech intenzivního používání. ocenila bych možná lepší design a informace o teplotě v pokoji apod.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT

05/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvela chuvicka.

Jsem technicky typ, mam rad vychytane veci. U prvniho ditete jsme, na muj popud poridili video chuvicku. U druheho jsme uz byli pouceni a od te doby pouzivame jen tuto. Video chuvicka - zere strasne baterky, musi se furt opravovat jeji natocni v kocarku, ma daleko kratsi dosah (vetsinou pouzivame chuvicku mimo domov, a tam potrebujeme dosah co nejvetsi) a navic jsme furt koukali na display proc se prevaraci a jestli ma otevrene oci nebo se nam to zda. Dalsi moznost byla levnejsi nedigitalni chuvicka. Kamaradka nam predvedla jak takova chuvicka furt trochu sumi a praska a vedeli jsme ze tudy ne. Pak manzelka nasla tyhle chuvicky s DECTem. Protoze jsem IT geek a DECT znam tak jsem zajasal radosti. Chuvicky predcily nase ocekavani. Dosah z opacne strany 2 patroveho na konec zahrady 150m. Bez sumu, uplne cisty zvuk. Vizualni indikace takze i kdyz jste v trochu hlucnejsim prostredi nebo vzdaleni od prijimace tak uvidite ze se neco deje. Navic to diky digitalnimu DECTu umi ovladat vysilac / nastavovat citlivost / mluvit na dite. Navic ma svetlo pro deti a privolavaci tlacitko. Dostali jsme to s dvemi napajenimi a obe jednotky umi nabijet baterky, takze v praxi to probiha tak ze pripojime obe do elektriny a zapneme, kdyz jdeme pryc ta ji proste odpojime a jdem. Ale ta vydrz na baterky je stejne v pohode. Kdyz syn spal 3-4 hodiny tak jsme uhlidali tri takove odpocinky. Na netu se da chuvicka sehnat od 1400Kc. Nejsem zamestnanec Philips, nedostal jsem za tohle zaplaceno nebo slevu. Proste sem jen chtel poradit podobnym ITakum jako jsem ja. A jeste doporucuji aplikaci na hlidani deti do telefonu s Androidem, kdyz vam dite usne v aute a potrebujete si odskocit, tak tam nechate tel a kdyz se neco deje tak on vam zavola manzelcin tel. Programu je nekolik, pohledejte na googlu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT

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