Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Claritate excepţională
Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.
Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment
Mica unitate pentru părinte reîncărcabilă îţi oferă libertate de mişcare fără fir timp de până la 24 de ore înainte de a fi necesară reîncărcarea
4.4
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
verushba
12/09/2013
Česká republika
chůvička
chůvička má skvělý dosah, baterka vydrží i několik dní po téměř dvou letzech intenzivního používání. ocenila bych možná lepší design a informace o teplotě v pokoji apod.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT
Šafi
02/09/2013
Česká republika
Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet
Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT
RobinPecha
05/08/2013
Česká republika
Skvela chuvicka.
Jsem technicky typ, mam rad vychytane veci. U prvniho ditete jsme, na muj popud poridili video chuvicku. U druheho jsme uz byli pouceni a od te doby pouzivame jen tuto. Video chuvicka - zere strasne baterky, musi se furt opravovat jeji natocni v kocarku, ma daleko kratsi dosah (vetsinou pouzivame chuvicku mimo domov, a tam potrebujeme dosah co nejvetsi) a navic jsme furt koukali na display proc se prevaraci a jestli ma otevrene oci nebo se nam to zda. Dalsi moznost byla levnejsi nedigitalni chuvicka. Kamaradka nam predvedla jak takova chuvicka furt trochu sumi a praska a vedeli jsme ze tudy ne. Pak manzelka nasla tyhle chuvicky s DECTem. Protoze jsem IT geek a DECT znam tak jsem zajasal radosti. Chuvicky predcily nase ocekavani. Dosah z opacne strany 2 patroveho na konec zahrady 150m. Bez sumu, uplne cisty zvuk. Vizualni indikace takze i kdyz jste v trochu hlucnejsim prostredi nebo vzdaleni od prijimace tak uvidite ze se neco deje. Navic to diky digitalnimu DECTu umi ovladat vysilac / nastavovat citlivost / mluvit na dite. Navic ma svetlo pro deti a privolavaci tlacitko. Dostali jsme to s dvemi napajenimi a obe jednotky umi nabijet baterky, takze v praxi to probiha tak ze pripojime obe do elektriny a zapneme, kdyz jdeme pryc ta ji proste odpojime a jdem. Ale ta vydrz na baterky je stejne v pohode. Kdyz syn spal 3-4 hodiny tak jsme uhlidali tri takove odpocinky. Na netu se da chuvicka sehnat od 1400Kc. Nejsem zamestnanec Philips, nedostal jsem za tohle zaplaceno nebo slevu. Proste sem jen chtel poradit podobnym ITakum jako jsem ja. A jeste doporucuji aplikaci na hlidani deti do telefonu s Androidem, kdyz vam dite usne v aute a potrebujete si odskocit, tak tam nechate tel a kdyz se neco deje tak on vam zavola manzelcin tel. Programu je nekolik, pohledejte na googlu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD510/00 Elektronická chůva DECT