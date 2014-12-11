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Producție oprită
Bleumarin
Pentru păstrarea laptelui matern/laptelui preparat rece sau apa prefiartă, timp de până la 4 ore.
Geanta Philips AVANT Urban are o curea lată de umăr reglabilă pentru transport confortabil
4.2
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
DawidB
11/12/2014
Polska
Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem
Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent
Oliwcia
11/12/2014
Polska
Bardzo wygodny :)
Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent
Aga5
05/11/2013
Polska
Super torba
Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.