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Producție oprită

Radio original

ORD7100R/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Radioul original

Permiteţi acestui radio original Philips să vă completeze experienţa de audiţie. Conceput în stilul inconfundabil al radioului Philips din 1955, redă şi încarcă iPod-uri şi iPhone-uri şi dispune de un tuner FM stereo.

Vezi toate beneficiile

Radioul original

  • cu conector cu 30 de pini

  • pentru iPod/iPhone

  • FM

  • 10W

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Executaţi o singură conexiune şi bucuraţi-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare vă puteţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Utilizaţi şi încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone

Utilizaţi şi încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat

Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat

Când conectaţi şi andocaţi, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setaţi ora manual.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/07/2014

Polska

Polska

stylowy

stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORD7100R Radio Original

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORD7100R Radio Original

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