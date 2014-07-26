Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Radioul original
Permiteţi acestui radio original Philips să vă completeze experienţa de audiţie. Conceput în stilul inconfundabil al radioului Philips din 1955, redă şi încarcă iPod-uri şi iPhone-uri şi dispune de un tuner FM stereo.
cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
FM
10W
Executaţi o singură conexiune şi bucuraţi-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare vă puteţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.
Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.
Când conectaţi şi andocaţi, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setaţi ora manual.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
magg007
26/07/2014
Polska
stylowy
stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORD7100R Radio Original
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORD7100R Radio Original