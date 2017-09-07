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Producție oprită

Heritage AudioSistem Hi-Fi cu componente

MCM772/12

4.3

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Înconjuraţi-vă cu sunet de o calitate apreciată chiar şi de cunoscători, cu sistemul Philips, care conţine o boxă pentru acute cu dom de mătase şi tub Hi-Fi încorporat. În plus, boxele elegante din lemn şi carcasa de aluminiu sporesc calitatea audio, asigurând precizia şi controlul.

Vezi toate beneficiile

Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate

Obsedat de sunet

  • Boxa pentru acute cu dom de mătase

  • 100 W

Funcţie Loudness pentru amplificarea sunetelor joase şi înalte

În spectrul acustic, frecvenţele joase şi cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensităţi scăzute. Activând funcţia Loudness, sunetele joase şi cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi percepe un sunet mai echilibrat şi mai uniform.

Boxe de lemn pentru sunet natural uimitor

Boxe de lemn pentru sunet natural uimitor

Natura ne pune la dispoziţie tot ce e mai bun. Nu în ultimul rând, natura ne oferă lemnul. Lemnul este cunoscut pentru caracteristicile sale acustice, care îl fac să fie perfect în mod unic pentru echipamentele şi instrumentele audio. Instrumentele muzicale rafinate, de tipul pianelor şi viorilor, sunt realizate din lemn dintr-un motiv bun - acelaşi pentru care aceste boxe sunt de asemenea închise în lemn. Bucuraţi-vă de o experienţă auditivă bogată şi realistă oferită de aceste boxe din lemn.

Boxă pentru acute cu dom de mătase, pentru un sunet clar, de cristal

Boxă pentru acute cu dom de mătase, pentru un sunet clar, de cristal

Boxa pentru acute cu dom de mătase susţine o diafragmă fabricată cu mătase, un material superior celorlalte utilizate la boxele pentru acute obişnuite. Mătasea folosită în diafragmă are caracteristici de insonorizare superioare, iar textura sa moale asigură reducerea la minimum a fragmentării acustice. În consecinţă, sunetul produs de o boxă pentru acute cu dom de mătase este lin, cald şi are o gamă amplă.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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