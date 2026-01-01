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Producție oprită
MCM761/12
Obsedat de sunet
Sunetul de calitate vă stă la dispoziţie prin intermediul microsistemului clasic Hi-Fi Philips. Convertiţi muzica direct în format MP3 cu ajutorul USB Direct. Nu este nevoie de calculator. Design elegant, cu boxe cu finisare de lemn pentru un aspect clasic care nu se va demoda.
Tweeter cu folie
150 W
Frecvenţele înalte (treble) şi cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă şi joasă frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus şi Jos, ascultătorul poate creşte sau descreşte nivelul frecvenţelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte şi al basului îţi permite să asculţi muzică aşa cum doreşti.
Conectează-ţi dispozitivul la portul USB al sistemului Hi-Fi Philips. Muzica stocată în format digital va fi redată direct de pe dispozitiv. Acum poţi savura momentele preferate împreună cu familia şi cu prietenii.
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
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