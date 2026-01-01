Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
MCM3050/12
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Savuraţi muzică de la surse multiple - de pe CD-uri MP3 şi radio până la dispozitive portabile prin USB Direct şi MP3 Link. Acest microsistem muzical Philips dispune, de asemenea, de tehnologia wOOx pentru bas profund şi este furnizat cu opţiuni elegante de montare pe perete.
40 W
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
Combinaţia perfectă între un design suplu şi flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spaţiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi aşezat frumos şi în siguranţă pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneţi de aceeaşi flexibilitate ca în cazul stativului independent.
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
Recenzii