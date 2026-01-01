Opţiune de montare pe perete pentru poziţionare flexibilă

Combinaţia perfectă între un design suplu şi flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spaţiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi aşezat frumos şi în siguranţă pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneţi de aceeaşi flexibilitate ca în cazul stativului independent.