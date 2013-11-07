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Producție oprită
Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de un sunet bogat cu microsistemul cu componente Philips. Redaţi muzica portabilă preferată utilizând USB Direct sau legătura MP3. Digital Sound Control optimizează setările pentru stilul de muzică. Design stilat, cu difuzoare de înaltă calitate.
50 W
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepţionaţi posturi radio fără să trebuiască să memoraţi frecvenţele acestora. În modul standard, sistemul RDS afişează numele postului în locul frecvenţei de transmisie, asigurând o selectare rapidă şi simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum ştiri şi informaţii despre post direct pe afişajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeaşi frecvenţă pe care emite postul de radio. Puteţi selecta afişajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteţi abona la servicii text suplimentare.
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Frodro90
07/11/2013
Polska
Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt
Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża
beata50
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS
Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża