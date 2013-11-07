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Producție oprită

Microsistem audio Component

MCM302/12

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de un sunet bogat cu microsistemul cu componente Philips. Redaţi muzica portabilă preferată utilizând USB Direct sau legătura MP3. Digital Sound Control optimizează setările pentru stilul de muzică. Design stilat, cu difuzoare de înaltă calitate.

Vezi toate beneficiile

Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

  • 50 W

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Radio Data System cu informaţii despre posturi radio şi servicii de date

Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepţionaţi posturi radio fără să trebuiască să memoraţi frecvenţele acestora. În modul standard, sistemul RDS afişează numele postului în locul frecvenţei de transmisie, asigurând o selectare rapidă şi simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum ştiri şi informaţii despre post direct pe afişajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeaşi frecvenţă pe care emite postul de radio. Puteţi selecta afişajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteţi abona la servicii text suplimentare.

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt

Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS

Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM302 Komponentowa mikrowieża

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