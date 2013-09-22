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Producție oprită
Obsedat de sunet
Plat şi montabil pe perete, acest microsistem muzical elegant Philips MCM233/12 se va potrivi în orice decor. Ascultaţi muzică de pe CD-uri sau conectaţi playerul portabil la USB Direct sau MP3 Link pentru o experienţă muzicală absolută.
20W
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Acest sistem are o putere totală de ieşire de 20 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
4.3
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM233 Úhledný hudební mikrosystém