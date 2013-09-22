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Producție oprită

Microsistem audio elegant

MCM233/12

4.3

| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Plat şi montabil pe perete, acest microsistem muzical elegant Philips MCM233/12 se va potrivi în orice decor. Ascultaţi muzică de pe CD-uri sau conectaţi playerul portabil la USB Direct sau MP3 Link pentru o experienţă muzicală absolută.

Vezi toate beneficiile

Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet

  • 20W

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Putere totală de ieşire 20 W RMS

Putere totală de ieşire 20 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieşire de 20 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

2
1

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM233 Elegancka mikrowieża

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

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