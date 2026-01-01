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Producție oprită
MCM2050/12
Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.
Savuraţi muzică excelentă din diverse surse. Ascultaţi CD-uri MP3 şi radioul sau dispozitive portabile prin MP3 Link şi USB Direct. Montaţi microsistemul audio Philips MCM2050/12 pe un perete sau aşezaţi-l pe o masă - se potriveşte în orice locuinţă.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
Acest sistem are o putere totală de ieşire de 20 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
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