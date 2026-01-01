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Producție oprită
MCM204/12
Noul clasic
Conceput special pentru cei care apreciază cele mai recente inovaţii stilistice şi tehnologice, Philips MCM204 inspiră fineţe şi calitate. Savuraţi muzică în format MP3/WMA de la playerul dvs. portabil cu redare USB Direct.
Redare MP3/WMA-CD
USB Direct
Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
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