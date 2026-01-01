ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară

Producție oprită

Microsistem Hi-Fi

MCM190/22

Bucuraţi-vă de MP3-CD-uri aşa cum vă doriţi

Compact şi elegant, acest superb sistem cu finisaje din lemn vă va impresiona. Combină performanţa cu funcţiunile esenţiale, fără a face compromisuri în privinţa aspectului, aşa că relaxaţi-vă şi bucuraţi-vă de muzica preferată.

Vezi toate beneficiile

Bucuraţi-vă de MP3-CD-uri aşa cum vă doriţi

  • MP3

2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO

Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie

Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care măreşte considerabil câmpul sonor şi oferă o experienţă audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga şi dreapta, mărind virtual distanţa dintre cele două difuzoare. Cu cât distanţa este mai mare, cu atât se îmbunătăţeşte efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veţi cunoaşte sunetul surround total, profund şi amplu, fără să folosiţi difuzoare suplimentare.

10 ore de muzică MP3-CD

10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips