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Producție oprită
MCM190/22
Bucuraţi-vă de MP3-CD-uri aşa cum vă doriţi
Compact şi elegant, acest superb sistem cu finisaje din lemn vă va impresiona. Combină performanţa cu funcţiunile esenţiale, fără a face compromisuri în privinţa aspectului, aşa că relaxaţi-vă şi bucuraţi-vă de muzica preferată.
MP3
Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care măreşte considerabil câmpul sonor şi oferă o experienţă audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga şi dreapta, mărind virtual distanţa dintre cele două difuzoare. Cu cât distanţa este mai mare, cu atât se îmbunătăţeşte efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veţi cunoaşte sunetul surround total, profund şi amplu, fără să folosiţi difuzoare suplimentare.
MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
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