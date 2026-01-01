Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie

Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care măreşte considerabil câmpul sonor şi oferă o experienţă audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga şi dreapta, mărind virtual distanţa dintre cele două difuzoare. Cu cât distanţa este mai mare, cu atât se îmbunătăţeşte efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veţi cunoaşte sunetul surround total, profund şi amplu, fără să folosiţi difuzoare suplimentare.