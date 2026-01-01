Coş de cumpărături

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Producție oprită
MCM169/12
Obsedat de sunet
Pentru mai mult divertisment muzical, microsistemul muzical clasic Philips oferă o abilitate de conversie a muzicii dvs. - de pe CD-uri direct pe un dispozitiv USB. În plus, Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent.
Convertire CD
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.
Recenzii
Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.