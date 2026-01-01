Coş de cumpărături

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Producție oprită

Microsistem audio clasic

MCM169/12

Obsedat de sunet

Pentru mai mult divertisment muzical, microsistemul muzical clasic Philips oferă o abilitate de conversie a muzicii dvs. - de pe CD-uri direct pe un dispozitiv USB. În plus, Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent.

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Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

  • Convertire CD

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.

2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.