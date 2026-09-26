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Producție oprită
Sunet bogat şi puternic
Ascultaţi toate melodiile preferate pe playerul muzical portabil cu USB Direct şi intrare audio. Acest microsistem audio Philips redă şi formate MP3-CD şi CD-R/RW şi dispune de difuzoare Bass Reflex pentru un bas puternic şi dramatic.
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald şi Luminos pe care le puteţi utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică redat.
4.4
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Acest review a fost făcut pentru MCM1150 Mikrowieża
Data utilizării 2026-09-26
Acest review a fost făcut pentru MCM1150 Mikrowieża
Data utilizării 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1150 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1150 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1150 Mikrowieża