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Producție oprită
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă
Savuraţi un sunet fantastic graţie microsistemului audio clasic Philips MCM1120/12, cu adevărat compact şi elegant. Bucuraţi-vă de melodiile preferate MP3-CD şi de redarea USB Direct, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.
CD, MP3-CD, USB, FM
Casetă
10W
Acest sistem muzical Philips are o putere totală de ieşire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM1120 Класическа микро озвучителна система