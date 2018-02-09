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Producție oprită

Microsistem audio clasic

MCM1120/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Savuraţi un sunet fantastic graţie microsistemului audio clasic Philips MCM1120/12, cu adevărat compact şi elegant. Bucuraţi-vă de melodiile preferate MP3-CD şi de redarea USB Direct, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.

Vezi toate beneficiile

cu acest sistem audio compact

Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Casetă

  • 10W

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Acest sistem muzical Philips are o putere totală de ieşire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Casetofon cu oprire automată

Design compact

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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