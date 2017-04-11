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Producție oprită
MCD908/12
Sunet Hi-Fi într-o soluţie compactă
Noul DVD Micro Theater MCD908 de la Philips reprezintă accesoriul perfect pentru un televizor Flat TV. Transformaţi-vă casa într-un cinematograf cu sistem de sunet de ultimă oră şi savuraţi filmele şi fotografiile preferate.
Audio Heritage
Graţie tuburilor Hi-Fi încorporate, acum puteţi beneficia de o experienţă auditivă de cea mai înaltă calitate, asociată de obicei cu sistemele audio premium. Natura analogică a tuburilor îi conferă un sunet mai plăcut sistemului nostru neliniar. Sunetul provenit de la un tub produce distorsiuni minime şi este întotdeauna preferat pentru claritatea şi bogăţia pe care le oferă, precum şi pentru fidelitate şi armonie.
Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl converteşte în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obţinerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă de amplificatoarele tradiţionale AB.
Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice şi clare din partea frontală. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenţionale şi tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvenţe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităţilor ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obţine un sunet amplu, clar şi natural chiar şi de la sistemele audio compacte.
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3.7
din 5
3
Recenzii
iNorb666
11/04/2017
Polska
polecam
Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Bogdan66
04/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Polecam wszystkim
Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
makkk
20/05/2021
Polska
wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny
przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam
Avantaje
jak działał - niezły dźwięk
Dezavantaje
awaryjny
Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Data utilizării 2019-05-20
Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Data utilizării 2019-05-20