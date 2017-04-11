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Producție oprită

DVD Micro Theater

MCD908/12

3.7

| (3) Recenzii

Sunet Hi-Fi într-o soluţie compactă

Noul DVD Micro Theater MCD908 de la Philips reprezintă accesoriul perfect pentru un televizor Flat TV. Transformaţi-vă casa într-un cinematograf cu sistem de sunet de ultimă oră şi savuraţi filmele şi fotografiile preferate.

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Sunet Hi-Fi într-o soluţie compactă

  • Audio Heritage

Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur şi natural

Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur şi natural

Graţie tuburilor Hi-Fi încorporate, acum puteţi beneficia de o experienţă auditivă de cea mai înaltă calitate, asociată de obicei cu sistemele audio premium. Natura analogică a tuburilor îi conferă un sunet mai plăcut sistemului nostru neliniar. Sunetul provenit de la un tub produce distorsiuni minime şi este întotdeauna preferat pentru claritatea şi bogăţia pe care le oferă, precum şi pentru fidelitate şi armonie.

Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl converteşte în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obţinerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă de amplificatoarele tradiţionale AB.

Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă

Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă

Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice şi clare din partea frontală. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenţionale şi tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvenţe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităţilor ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obţine un sunet amplu, clar şi natural chiar şi de la sistemele audio compacte.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

3

Recenzii

4
3
2

11/04/2017

Polska

Polska

polecam

Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

04/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Polecam wszystkim

Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2021

Polska

Polska

wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny

przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam

Avantaje

jak działał - niezły dźwięk

Dezavantaje

awaryjny

Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Data utilizării 2019-05-20

Acest review a fost făcut pentru MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Data utilizării 2019-05-20

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