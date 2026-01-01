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Microsistem DVD clasic

MCD395/12

Obsedat de sunet

Doriţi să fiţi la curent cu cele mai tari noutăţi din domeniu - acum vă puteţi satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos microsistem DVD clasic Philips 2-în-1 cu redare DVD, WMA-CD şi MP3-CD. Relaxaţi-vă cu melodiile şi filmele dvs. preferate, pentru o experienţă de neuitat.

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Relaxaţi-vă cu muzică şi filme excelente

Obsedat de sunet

  • 100 W

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.

USB Direct pentru redare muzică şi fotografii

USB Direct pentru redare muzică şi fotografii

Conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la sistem şi partajaţi muzica şi fotografiile digitale stocate împreună cu familia şi prietenii.

Specificaţii tehnice

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