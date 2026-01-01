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DVD Micro Theater

MCD297/58

Bucuraţi-vă de o experienţă cinematografică excepţională

Doriţi să fiţi la curent cu cele mai tari noutăţi din domeniu - acum vă puteţi satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos sistem Micro Hi-Fi 2-in-1 cu redare DVD, WMA-CD şi MP3-CD! Relaxaţi-vă cu melodiile şi filmele dvs. preferate, pentru o experienţă de neuitat!

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plus redare USB Direct

Bucuraţi-vă de o experienţă cinematografică excepţională

  • Redare DivX

  • USB Direct

  • Design compact

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Casetofon cu oprire automată

Casetofon cu oprire automată

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Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

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