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Producție oprită

DVD Micro Theater

MCD179/12

Transformaţi orice încăpere într-o sală de cinema

MCD179 DVD Micro Theater este tot ceea ce vă trebuie pentru o experienţă cinematică acasă. Cu sistemul de boxe 2.1 şi Dolby Digital pentru un sunet copleşitor, plus Scanare progresivă pentru imagini optimizate, vă aşteaptă o adevărată delectare audio-vizuală!

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cu boxe 2.1

Transformaţi orice încăpere într-o sală de cinema

  • 2,1

  • Redare DivX

  • alcătuit din componente

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

USB Direct pentru redare muzică şi fotografii

USB Direct pentru redare muzică şi fotografii

Conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la sistem şi partajaţi muzica şi fotografiile digitale stocate împreună cu familia şi prietenii.

Boxe elegante, cu finisare de lemn

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