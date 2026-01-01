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Producție oprită
MCD179/12
Transformaţi orice încăpere într-o sală de cinema
MCD179 DVD Micro Theater este tot ceea ce vă trebuie pentru o experienţă cinematică acasă. Cu sistemul de boxe 2.1 şi Dolby Digital pentru un sunet copleşitor, plus Scanare progresivă pentru imagini optimizate, vă aşteaptă o adevărată delectare audio-vizuală!
2,1
Redare DivX
alcătuit din componente
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la sistem şi partajaţi muzica şi fotografiile digitale stocate împreună cu familia şi prietenii.
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