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MCD177/58
Transformaţi orice încăpere într-o sală de cinema
Doriţi să fiţi la curent cu cele mai atractive noutăţi din domeniu - acum vă puteţi satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos sistem Micro Hi-Fi 2-în-1 cu redare DVD, WMA-CD şi MP3-CD şi redare USB Direct! Relaxaţi-vă cu melodiile şi filmele dvs. preferate, pentru o experienţă de neuitat!
Redare DivX
alcătuit din componente
În spectrul acustic, frecvenţele joase şi cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensităţi scăzute. Activând funcţia Loudness, sunetele joase şi cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi percepe un sunet mai echilibrat şi mai uniform.
Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
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