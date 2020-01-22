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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

Philips Fidelio SoundHubHome theater 2.1

HTS9241/12

3.3

| (3) Recenzii

Claritate uimitoare a tuturor detaliilor de sunet

Descoperiţi sunet de claritate excepţională cu noul sistem home cinema SoundHub seria HTS9241. Tweeterele din titan asigură claritate uluitoare pentru fiecare detaliu de sunet. Începeţi să vă bucuraţi de filmele şi muzica preferate aşa cum ar trebui auzite.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Claritate uimitoare a tuturor detaliilor de sunet

  • Blu-ray 3D

  • Tweetere din titan

Tweetere din titan pentru sunet nedistorsionat de o claritate uimitoare

Tweetere din titan pentru sunet nedistorsionat de o claritate uimitoare

Tweeterele realizate în cooperare, fabricate din titan, sunt foarte rigide şi uşoare pentru a garanta un sunet nedistorsionat. Rezistenţa incredibilă a acestora la distorsiuni şi rezonanţă pe toată gama de frecvenţe, garantează o claritate superbă a tuturor detaliilor de sunet.

Amplificatoare Clasa D premium pentru a păstra fiecare detaliu al sunetului

Amplificatoare Clasa D premium pentru a păstra fiecare detaliu al sunetului

Amplificatoare Clasa D premium de la Philips sunt concepute pentru a păstra sursa originală de sunet pentru a vă bucura de o precizie mai mare a semnalului audio, permiţând astfel redarea detaliilor acustice din melodii sau filme exact aşa cum a intenţionat artistul sau regizorul.

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.

Specificaţii tehnice

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3.3

din 5

3

Recenzii

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Avantaje

Wspaniały w każdym calu

Dezavantaje

nie widzę wad

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Data utilizării 2018-12-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Data utilizării 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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Referințe

  1. Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.

  2. Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în ţara dvs., vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/blu-ray.