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Producție oprită
HTS9241/12
Claritate uimitoare a tuturor detaliilor de sunet
Descoperiţi sunet de claritate excepţională cu noul sistem home cinema SoundHub seria HTS9241. Tweeterele din titan asigură claritate uluitoare pentru fiecare detaliu de sunet. Începeţi să vă bucuraţi de filmele şi muzica preferate aşa cum ar trebui auzite.
Blu-ray 3D
Tweetere din titan
Tweeterele realizate în cooperare, fabricate din titan, sunt foarte rigide şi uşoare pentru a garanta un sunet nedistorsionat. Rezistenţa incredibilă a acestora la distorsiuni şi rezonanţă pe toată gama de frecvenţe, garantează o claritate superbă a tuturor detaliilor de sunet.
Amplificatoare Clasa D premium de la Philips sunt concepute pentru a păstra sursa originală de sunet pentru a vă bucura de o precizie mai mare a semnalului audio, permiţând astfel redarea detaliilor acustice din melodii sau filme exact aşa cum a intenţionat artistul sau regizorul.
Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.
3.3
din 5
3
Recenzii
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Avantaje
Wspaniały w każdym calu
Dezavantaje
nie widzę wad
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Data utilizării 2018-12-22
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Data utilizării 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Acest review a fost făcut pentru SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.
Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în ţara dvs., vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/blu-ray.