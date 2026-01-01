Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informaţii de înaltă definiţie, împreună cu imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă pe măsură ce detaliile vă asaltează, mişcările sunt mai line şi imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experienţa dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilităţi interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării şi alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la domiciliu.