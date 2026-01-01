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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS7540/12

Savuraţi o experienţă cinematografică totală în propria locuinţă

Acest sistem furnizează imagini de înaltă definiţie şi sunet surround cu un design elegant şi finisaj din aluminiu de calitate. Boxele furnizează sunet surround de înaltă fidelitate pentru a vă oferi o experienţă cinematografică în propria locuinţă.

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cu redarea discurilor Blu-ray

Savuraţi o experienţă cinematografică totală în propria locuinţă

  • Redarea discurilor Blu-ray

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.

Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic şi mai profund

Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic şi mai profund

DoubleBASS asigură faptul că veţi auzi chiar şi cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni compacte. Captează frecvenţele joase şi le recreează în domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu mai multă forţă şi complexitate şi făcându-vă să trăiţi o experienţă audio completă, fără compromisuri.

Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p

Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informaţii de înaltă definiţie, împreună cu imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă pe măsură ce detaliile vă asaltează, mişcările sunt mai line şi imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experienţa dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilităţi interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării şi alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la domiciliu.

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