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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS5590/12

Obsedat de sunet

Maximizaţi experienţa sunetului home cinema cu difuzoarele dinamice tridimensionale în unghi! Redaţi tot conţinutul de divertisment preferat, inclusiv Blu-ray, pe sistemul inovator home theater Philips seria 5000

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Experienţă cinematografică autentică cu sunet uniform

Obsedat de sunet

  • Difuzoare 3D în unghi

  • Redare Blu-ray 3D

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.

Difuzoarele 3D în unghi propagă sunetul uniform în încăpere

Difuzoarele 3D în unghi propagă sunetul uniform în încăpere

Difuzoarele 3D în unghi sunt prevăzute cu drivere în unghi pentru a furniza sunetul nu numai frontal, ci şi spre părţile laterale, extinzând punctul optim de ascultare astfel încât să vă puteţi bucura de sunet surround mai copleşitor şi mai cinematic.

Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

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Specificaţii tehnice

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