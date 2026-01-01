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HTS5590/12
Obsedat de sunet
Maximizaţi experienţa sunetului home cinema cu difuzoarele dinamice tridimensionale în unghi! Redaţi tot conţinutul de divertisment preferat, inclusiv Blu-ray, pe sistemul inovator home theater Philips seria 5000
Difuzoare 3D în unghi
Redare Blu-ray 3D
Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.
Difuzoarele 3D în unghi sunt prevăzute cu drivere în unghi pentru a furniza sunetul nu numai frontal, ci şi spre părţile laterale, extinzând punctul optim de ascultare astfel încât să vă puteţi bucura de sunet surround mai copleşitor şi mai cinematic.
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