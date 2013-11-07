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HTS3551 5.1 Home theater

HTS3551/12

4

| (2) Recenzii

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Accesaţi clipurile video YouTube şi fotografiile Picasa preferate cu uşurinţă

Accesaţi clipurile video YouTube şi fotografiile Picasa preferate cu uşurinţă

Vizionaţi acum clipuri video YouTube şi fotografii de pe Picasa pe televizorul dvs. Bucuraţi-vă de colecţia uriaşă de clipuri video pe un ecran mai mare, fără a trebui măcar să vă porniţi calculatorul. Pur şi simplu asiguraţi-vă că playerul dvs. Blu-ray sau sistemul Home Cinema sunt conectate la Internet, fie wireless prin Wi-Fi, fie printr-un cablu la conectorul LAN, apoi aşezaţi-vă confortabil şi bucuraţi-vă de ceea ce este mai bun pe YouTube şi Picasa.

Boxe puternice cu cabluri bas duble pentru sunet excelent

Boxe puternice cu cabluri bas duble pentru sunet excelent

Boxele puternice cu sistem bass-reflex şi cabluri bas duble îmbunătăţesc frecvenţele mai joase şi furnizează sunete durabile, cu bas profund. Veţi putea auzi cel mai slab murmur sau cel mai puternic răget.

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.

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4.0

din 5

2

Recenzii

5
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest trochę niedopracowany.

Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.

Acest review a fost făcut pentru HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

Acest review a fost făcut pentru HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3551 Domácí kino 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3551 Domácí kino 5.1

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