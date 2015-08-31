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HTS3541 5.1 Home theater

HTS3541/12

3.3

| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs

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Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

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Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.

Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

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3.3

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

5
2

31/08/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

31/08/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

wystarczajacy dla małego pokoju

Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

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