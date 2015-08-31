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Producție oprită
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Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.
3.3
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
kmotala
31/08/2015
Polska
Cumpărător verificat
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
kmotala
31/08/2015
Polska
Cumpărător verificat
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
nej05
07/11/2013
Polska
wystarczajacy dla małego pokoju
Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1