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Producție oprită
HTS3538/12
Sunet surround puternic
Amplificaţi-vă experienţa de divertisment la domiciliu cu sistemul home theater HTS3538 de la Philips. Driverele pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 W şi conversia DVD-urilor la o rezoluţie superioară de până la 1080p prin HDMI oferă o calitate video cvasi-HD.
DVD
Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.
3.0
din 5
2
Recenzii
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Domácí kino 5.1
Data utilizării 2023-11-08
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Domácí kino 5.1
Data utilizării 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1