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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS3538/12

3

| (2) Recenzii

Sunet surround puternic

Amplificaţi-vă experienţa de divertisment la domiciliu cu sistemul home theater HTS3538 de la Philips. Driverele pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 W şi conversia DVD-urilor la o rezoluţie superioară de până la 1080p prin HDMI oferă o calitate video cvasi-HD.

Vezi toate beneficiile

Sunet home theater

Sunet surround puternic

  • DVD

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.

Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Domácí kino 5.1

Data utilizării 2023-11-08

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Domácí kino 5.1

Data utilizării 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Acest review a fost făcut pentru HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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