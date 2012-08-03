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Sunet surround puternic
Aduceţi puterea cinematografului la dvs. acasă! Inundaţi-vă căminul cu experienţă de divertisment cu divere pentru boxe la vedere care oferă sunet surround puternic şi upscaling video DVD până la 1080p prin HDMI pentru imagini aproape HD.
DVD
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Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1